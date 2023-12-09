«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: Мерино открыл счёт на 38-й минуте

Сегодня, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Главным арбитром встречи выступает Марио Мелеро Лопес, его помощниками являются Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия. Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте Такефуса Кубо подал угловой, который реализовал Микель Мерино.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте.

На данный момент после 15 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Вильярреал» располагается на 12-й строчке с 16 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции с 26 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.