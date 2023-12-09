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«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: Кубо сделал счёт разгромным на 45+4-й минуте

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: Кубо сделал счёт разгромным на 45+4-й минуте
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Сегодня, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Главным арбитром встречи выступает Марио Мелеро Лопес, его помощниками являются Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия. Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте Такефуса Кубо подал угловой, который реализовал Микель Мерино.

На 41-й минуте пробил справа с угла штрафной Арсен Захарян, а Мартин Субименди на ближней штанге удачно подставил ногу, переправив мяч в ближний угол.

На 45+4-й минуте Кубо сделал счёт разгромным.

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2-й тайм
0 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мерино – 38'     0:2 Субименди – 41'     0:3 Кубо – 45+4'    

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте.

На данный момент после 15 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Вильярреал» располагается на 12-й строчке с 16 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции с 26 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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