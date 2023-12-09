«Зенит» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 14-й минуте, Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя сине-бело-голубых вперёд. Гол Кассьерры так и остался последним в данной встрече, «Зенит» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.