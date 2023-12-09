Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Пари НН 1:0, результат матча 18-го тура РПЛ 9 декабря

«Зенит» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 14-й минуте, Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя сине-бело-голубых вперёд. Гол Кассьерры так и остался последним в данной встрече, «Зенит» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кассьерра – 15'    

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.

Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android