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Аршавин: РПЛ стоит организовать свой Матч звёзд, пока нет еврокубков

Аршавин: РПЛ стоит организовать свой Матч звёзд, пока нет еврокубков
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что МИР РПЛ стоит организовать свой Матч звёзд, пока нет еврокубков.

«Давно были идеи провести Матч звёзд РПЛ. Например, русские ребята против иностранцев. Но время для такого матча всегда было трудно найти, в промежутках между играми либо матчи еврокубков, либо пауза на сборные. В данной конкретной ситуации, в которой мы сейчас живём, возможно, такое и стоит организовать.

Например, летом после окончания сезона. Или, наоборот, перед началом нового сезона. В том числе с мастер‑шоу: всё‑таки не каждый может верхом забить с центра поля. Или в перекладину попасть с линии штрафной. В общем, конкурсы тоже можно устроить», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в КХЛ раз в год проходит Матч звёзд, где хоккеисты соревнуются в различных индивидуальных конкурсах.

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