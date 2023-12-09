«Тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории — Роналду». Пирс Морган — о поражении «МЮ» 0:3

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на сегодняшнее разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Борнмута» со счётом 0:3, высмеяв главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Напоминание: тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Криштиану Роналду, и заменил его парнем, который забил 0 голов в 12 матчах Премьер-лиги», — написал Пирс в соцсети X (ранее Twitter), приложив фото Расмуса Хойлунда.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.