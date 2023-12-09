Семак: игра с «Пари НН» складывалась тяжело. Эта команда умеет обороняться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 18-го тура РПЛ, в котором его команда в родных стенах одолела «Пари НН» (1:0).

«Очень тяжело складывалась игра. Ожидаемо. «Пари НН» мало пропускает. Умеет обороняться. Смогли забить мяч. Но в дальнейшем у нас не хватало качественного завершения. Было много брака. В обороне сыграли надёжно. В этом компоненте вопросов не было. Понятно, что повлияли и травмы игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.