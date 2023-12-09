Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0. Захарян отметился голевой передачей

«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0. Захарян отметился голевой передачей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, проходил матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Главным арбитром встречи был Марио Мелеро Лопес, его помощниками являлись Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия. Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте Такефуса Кубо подал угловой, который реализовал Микель Мерино.

На 41-й минуте пробил справа с угла штрафной Арсен Захарян, а Мартин Субименди на ближней штанге удачно подставил ногу, переправив мяч в ближний угол.

На 45+4-й минуте Захарян отобрал мяч у Рауля Альбиоля, отыграл на Умара Садика, который сделал пас на Мерино, а тот аккуратно отыграл направо в штрафную на Кубо, который сделал счёт разгромным.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который вышел в старте, отметился голевой передачей и был заменён на 78-й минуте.

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мерино – 38'     0:2 Субименди – 41'     0:3 Кубо – 45+4'    
Турнирная таблица Ла Лиги сезона 2023/2024

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android