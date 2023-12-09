Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» от «Зенита»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Готовились мы на велотренажёрах неделю. Потому что в Нижнем минус 15, 17, потом 20. Возможности потренироваться не было. В среду вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Кто-то заболел после «Урала» – Живоглядов, Мухин, Нигматуллин. Половина команды с горлом. Боялся, что самому придётся выйти. Сказал тренерскому штабу готовиться, если пойдёт эпидемия. Вышли бы мы.

В перерыве у парней ноги сели. Тяжело. Хотя во втором продышались. На ничью мы наиграли. Пропустили курьёзный гол, заставили «Зенит» тянуть время. У них-то и особых моментов не было.

Первой частью чемпионата в целом недоволен. Разве что по концовке есть вопросы. Этот тур можно было бы провести и весной», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.