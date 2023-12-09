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Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в сезоне

Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в сезоне
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал результативную передачу в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (3:2). Для российского футболиста это первое результативное действие в сезоне.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл на поле 313 минут в девяти матчах. Его контракт с итальянской командой, за которую он выступает с сентября 2020 года, рассчитан до июня 2024-го. Ранее сообщалось, что вернуть Миранчука хочет московский «Локомотив», воспитанником которого он является.

«Аталанта» в 15 матчах чемпионата Италии набрала 23 очка и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре клуб из Бергамо встретится на своём поле с «Салернитаной». «Милан» с 29 очками идёт третьим.

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