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«Если до игры памперсы надевать — зачем играть в футбол?» Юран — о настрое на «Зенит»

«Если до игры памперсы надевать — зачем играть в футбол?» Юран — о настрое на «Зенит»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как настраивал игроков своей команды на сегодняшний матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Особого рецепта игры с «Зенитом» у меня нет. Долблю парням и говорю не обращать внимания на имя соперника. Если выиграем больше единоборств, больше пробежимся – результат будет.

Всё в голове. А если до игры памперсы надевать — зачем играть в футбол? Для таких есть шахматы. Требую бойцовских качеств от парней», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.

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