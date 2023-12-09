Тренер «Зенита» Семак: мне кажется, моё слово весомо в вопросах трансферов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, влияет ли тренерский штаб сине-бело-голубых на решения по трансферам игроков.

«Мне кажется, моё слово весомо в вопросах трансферов. Надо, конечно, спросить и у других членов. Есть две концепции, когда тренер не особо влияет на трансферы. Есть другой вариант, когда тренер отвечает за результат и за игроков, которые приходят. Поскольку сейчас у нас нет спортивного директора, трансферными вопросами приходится заниматься и тренерскому штабу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.