Адамов: привыкаю к холоду — ценим в такие моменты наличие крыши у «Зенита»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о погодных условиях, в которых приходится играть его команде. Напомним, в субботу, 9 декабря, петербуржцы в родных стенах одолели «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ (1:0). Температура во время игры была -8 градусов.

«За бортом очень приличная погода для меня сейчас. Я привык, что на юге тепло постоянно. Привыкаю сейчас к холоду. Ценим в такие моменты наличие крыши на стадионе. Смотрел вчерашние игры и сегодня. На полевых ещё смотрю, ладно, а за вратарей очень обидно. Тяжело, когда мало моментов у тебя и ты стоишь в одном термобелье и шортах. Не позавидуешь.

На тренировках нормально — можем одеться потеплее в кофту, штаны. На тренировке ты активный, поэтому нормально. Провели две тренировки, всё было хорошо», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.