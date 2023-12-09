Семак — о Венделе: у него любовь к футболу, уверен, в отпуске он будет играть в него

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0) высказался об игроке команды Венделе.

«Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд. Но он как артист получает удовольствие от того, что делает. На тренировках он действует с таким удовольствием. Уверен, в отпуске он первым делом будет играть в футбол. У него безмерная любовь к футболу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне 26-летний Вендел забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 18 матчах. Его контракт с российской командой, за которую он выступает с октября 2020 года, рассчитан до лета 2027-го. В летнее трансферное окно Вендел пытался уйти из «Зенита».