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Тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год

Тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как планирует отпраздновать Новый год.

«Новый год планирую встретить в кругу семьи. Может, после съездим с семьёй куда-то. Детей много, может, придётся разделиться (улыбается). С одной часть съездим до нового года, со второй — после», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.

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