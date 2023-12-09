Игрок «Зенита» Сергеев: приболел перед игрой с «Локомотивом», но сейчас всё хорошо

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своём состоянии после победы над «Пари НН» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Сейчас со здоровьем всё нормально. Приболел перед игрой с «Локомотивом». Сейчас всё хорошо, чувствую себя отлично. Сегодня выиграли, теперь уходим в отпуск в хорошем настроении», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.