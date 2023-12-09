Игрок «Зенита» Сергеев: матч «Краснодар» — ЦСКА? Не буду смотреть футбол — отпуск

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что не будет смотреть матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА, который пройдёт 10 декабря.

«Матч «Краснодар» — ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут. Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после сегодняшнего матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН» (1:0) сине-бело-голубые поднялись на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России и имеют в своём активе 36 очков. При этом у «Краснодара» игра в запасе и 35 очков. После игр 18-го тура РПЛ уходит на зимнюю паузу, которая продлится до марта 2024 года.