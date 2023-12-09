«Астон Вилла» одержала 15 побед подряд в домашних играх АПЛ

В субботу, 9 декабря, «Астон Вилла» в родных стенах одолела «Арсенал» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги — 1:0. Таким образом, «вилланы» одержали 15 побед подряд в домашних играх чемпионата Англии.

В последний раз в матче АПЛ дома «Астон Вилла» проигрывала ещё в прошлом сезоне. Это произошло в матче с «Арсеналом» — 2:4. На протяжении последующих 15 матчей «вилланы» обыгрывали такие команды, как «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл» (3:0), «Фулхэм» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Брайтон» (2:1), «Эвертон» (4:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Брайтон» (6:1), «Вест Хэм» (4:1), «Лутон» (3:1), «Фулхэм» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

Свой следующий матч в АПЛ «Астон Вилла» проведёт в воскресенье, 17 декабря. Команда Унаи Эмери на выезде встретится с «Брентфордом» в матче 17-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.