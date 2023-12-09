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Кассьерра: есть небольшая усталость, которая связана с повреждением

Кассьерра: есть небольшая усталость, которая связана с повреждением
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0) заявил, что у него есть усталость, связанная с повреждением.

«Есть небольшая усталость, которая связана с повреждением. Сейчас я восстановился и вернулся в игру. Сегодня было тоже не очень просто. У меня будет время, чтобы подзарядить батарейки, чтобы следующий год был лучше этого», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, единственный мяч в этой встрече забил колумбиец Кассьерра на 15-й минуте. Вендел с левого полуфланга пробил с подкруткой в верхний угол, но попал в перекладину. Отскок попал на ногу Густаво Мантуану, который прострелил на дальнюю штангу, где Матео не акцентированно, но всё же направил мяч за линию ворот.

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