Игрок «Пари НН» Трошечкин: не очень довольны количеством очков — могли и побольше зацепить

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) заявил, что команда могла взять больше очков.

«Мы уходим на паузу в нормальном настроении, точно не расстроены, но и не очень довольны количеством очков — могли бы и побольше зацепить. Будем работать, чтобы весной добрать», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Пари НН» располагается на девятой строчке с 24 очками. Лидером чемпионата является «Зенит» с 36 очками. При этом на втором месте находится «Краснодар», у которого 35 очков, и 10 декабря «быки» в матче 18-го тура РПЛ встретятся с московским ЦСКА.