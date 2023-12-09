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Игрок «Зенита» Кассьерра: кажется, что никогда в жизни не играл при таком количестве снега

Игрок «Зенита» Кассьерра: кажется, что никогда в жизни не играл при таком количестве снега
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда в родных стенах с минимальным преимуществом одолела «Пари Нижний Новгород» — 1:0. Температура во время игры была -8 градусов.

«Самое главное, что победили и набрали три очка. Не думаю, что сегодня мы показали свою лучшую и оптимальную игру. Сейчас хочется перевести дух, отдохнуть, побыть дома с семьёй и с новыми силами вернуться в следующем году.

Подготовка матча в мороз? Было сложно, особенно после московских матчей. Кажется, что никогда в жизни не играл при таком количестве снега и такой низкой температуре. Главное, что этот период прошёл», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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