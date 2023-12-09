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Представитель Захаряна: первый ассист в Испании поможет Арсену в уверенности

Представитель Захаряна: первый ассист в Испании поможет Арсену в уверенности
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Геннадий Голубин, который представляет полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что первая голевая передача поможет россиянину в Испании.

«Тоже радуюсь первому результативному действию Захаряна, как и все. Безусловно, это поможет Арсену в уверенности. Уверенность приходит, когда что-то начинает получаться. Лиха беда начало, как у нас говорят. Посмотрим, пойдёт ли дальше лучше. Арсену ведь фактически осталось сыграть в Милане и они уходят на паузу. Потом полноценные сборы, вторая часть чемпионата, плей-офф Лиги чемпионов. Надеюсь, что всё идёт так, как и должно. Шаг за шагом — адаптация, набор формы, налаживание взаимопонимания с партнёрами, освоение новой позиции», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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