Игрок «Пари НН» Трошечкин прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался об игре 18-го тура Российской Премьер Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Мы были близки к голу. В конце попытались поддавить, но не могу сказать, что навал получился. Были полумоменты, но стопроцентный момент создать не удалось. Но ничего — будем работать на сборах, чтобы и в гостях наконец-то побеждать.

«Зенит» — сильная команда, поэтому стадион не сильно влияет. Конечно, дома они играют ещё сильнее, чем в гостях. Мы ожидали примерно такой игры», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.