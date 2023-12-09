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В сборной России отреагировали на голевые действия Захаряна и Миранчука

В сборной России отреагировали на голевые действия игрока «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Продуктивный день для наших парней в Европе.

Алексей Миранчук заработал удаление у соперника и отдал голевую передачу на победный гол в матче с «Миланом».

Арсен Захарян совершил своё первое результативное действие, отдав голевую передачу в игре с «Вильярреалом».

Красавцы!» — сообщает пресс-служба сборной России.

Напомним, при счёте 2:2 в матче 15-го тура Серии А с «Миланом» Миранчук заработал на себе вторую жёлтую карточку для Давиде Калабрии. Вскоре россиянин отдал красивую голевую на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч.

Захарян же в матче 16-го тура Ла Лиги поучаствовал в разгроме «Вильярреала» (3:0), совершив своё первое голевое действие – ассист.

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