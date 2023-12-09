Андрей Черкасов: сложилось впечатление, что Абаскаль сам хочет уйти из «Спартака»

Боец поп-ММА и фанат «Спартака» Андрей Черкасов прокомментировал победу красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Сегодня «Спартак» был таким, каким мы все привыкли его видеть. Интересная, красивая игра – все голы по факту. Думаю, справедливость восторжествовала: «Спартак» – команда другого уровня и должна обыгрывать «Крылья Советов».

Абаскаль не потеряет должность в зимний перерыв? У меня сложилось впечатление, что он сам хочет уйти из «Спартака». И он, как будто, сам подводит к этому, но, видимо, там очень большие отступные, поэтому руководство не очень хочет с ним прощаться. Из того, что я читаю, его, как будто, ждут в Испании, что-то ему предлагают. Надо искать выход из этой ситуации», — приводит слова Черкасова Metaratings.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).