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«Эвертон» не желает продавать Брэнтуэйта «Тоттенхэму»

«Эвертон» не желает продавать Брэнтуэйта «Тоттенхэму»
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Защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт, скорее всего, не сменит клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на молодого игрока обороны претендовал «Тоттенхэм». «Шпоры» готовили своё предложение для «Эвертона» и видели в Брэнтуэйте главную трансферную цель, однако получили сообщение о том, что футболист не будет продан в ближайшее время.

Отмечается, что Брэнтуэйт осведомлён об интересе со стороны «Тоттенхэма», однако на данный момент не заинтересован в смене команды. «Шпоры» переключатся на других центральных защитников.

В текущем сезоне Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» ещё к одному защитнику «Эвертона» — Бену Годфри.

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