«Тоттенхэм» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо интересен сразу двум топ-клубам английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на подписание 23-летнего защитника претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Французский клуб оценивает своего футболиста в € 45 млн.

Сообщается, что на данный момент манкунианцы опережают «Тоттенхэм» в борьбе за игрока обороны. Однако в ближайшее время ситуация может измениться.

В текущем сезоне Тодибо провёл за «Ниццу» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о совместном интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» к защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи.