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Судьи из России Левников и Москалёв обслужили матч саудовских «Аль-Ахли» и «Аль-Раеда»

Судьи из России Левников и Москалёв обслужили матч саудовских «Аль-Ахли» и «Аль-Раеда»
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Российские арбитры Кирилл Левников и Владимир Москалёв обслужили матч 17-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Ахли» — «Аль-Раед» (0:0).

Левников был главным арбитром встречи, где показал четыре жёлтые карточки, а ко второму тайму добавил 15 минут. Москалёв же помогал своему российскому коллеге на системе VAR.

В качестве звёздных футболистов в этом матче были Эдуард Менди, Франк Кессье, Рияд Марез, Аллан Сент-Максимен, Роберто Фирмино, а также играл бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Матиас Норманн.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
0 : 0
Аль-Раед
Бурайда

На данный момент после 17 сыгранных матчей в лиге «Аль-Ахли» располагается на третьей строчке с 31 очком. «Аль-Раед» находится на 17-м месте с 13 очками.

Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона 2023/2024

Напомним, ранее Сергей Карасёв, Игорь Демешко, Алексей Лунёв и Виталий Мешков (VAR) обслуживали матч 15-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Дамак» (2:4).

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