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Источник: «Ливерпуль» провёл переговоры с агентом игрока «Фулхэма» Пальиньи

Источник: «Ливерпуль» провёл переговоры с агентом игрока «Фулхэма» Пальиньи
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Английский «Ливерпуль» провёл переговоры с агентом игрока «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы хотят опередить в гонке «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в вопросе подписания контракта.

После ухода летом Фабиньо португалец назывался приоритетной целью для «Ливерпуля», однако были куплены другие игроки. При этом после перехода Райана Гравенберха из «Баварии» в команду Юргена Клоппа именно мюнхенцы планировали подписать Пальинью. Поэтому зимой за португальцем выстроится большая очередь из топ-клубов.

«Фулхэм» же планирует заработать на полузащитнике как минимум € 70 млн, хотя, по информации интернет-портала Transfermarkt, подписал игрока летом 2022 года за € 21 млн.

В нынешнем сезоне Жоау сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами.

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