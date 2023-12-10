«Интер» не оставил шансов «Удинезе» и вернул себе лидерство в Серии А

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Ди Белло. «Интер» не оставил шансов своему сопернику — 4:0.
«Нерадзурри» забили три мяча ещё до конца первого тайма. Сперва на 37-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, спустя пять минут голом отметился Федерико Димарко. Нападающий Маркус Тюрам также успел забить в ворота «Удинезе» до свистка на перерыв. В концовке второй половины встречи ещё одним забитым мячом отметился Лаутаро Мартинес. В итоге — разгромная победа миланцев со счётом 4:0.
После 15 туров Серии А «Интер» набрал 38 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Удинезе» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.
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