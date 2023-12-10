Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» не оставил шансов «Удинезе» и вернул себе лидерство в Серии А

«Интер» не оставил шансов «Удинезе» и вернул себе лидерство в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Ди Белло. «Интер» не оставил шансов своему сопернику — 4:0.

«Нерадзурри» забили три мяча ещё до конца первого тайма. Сперва на 37-й минуте отличился Хакан Чалханоглу, спустя пять минут голом отметился Федерико Димарко. Нападающий Маркус Тюрам также успел забить в ворота «Удинезе» до свистка на перерыв. В концовке второй половины встречи ещё одним забитым мячом отметился Лаутаро Мартинес. В итоге — разгромная победа миланцев со счётом 4:0.

После 15 туров Серии А «Интер» набрал 38 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Удинезе» после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Чалханоглу – 37'     2:0 Димарко – 42'     3:0 Тюрам – 44'     4:0 Мартинес – 84'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android