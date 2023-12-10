Роналду — единственный полевой игрок в мире, достигший отметки в 1200 матчей за карьеру

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал единственным полевым игроком в мире, достигшим отметки в 1200 матчей за карьеру.

На первом месте в топ-5 располагается английский вратарь Питор Шилтон (1375 матчей), далее идут голкиперы Пол Бэсток (1286), Рожерио Сени (1237) и Фабио Лопес (1212). Закрывает пятёрку португалец Роналду.

Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга», откуда потом перебрался в английский «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона. Затем Криштиану поиграл за «Реал» Мадрид, «Ювентус», ещё раз за «красных дьяволов» и в январе 2023 года отправился в «Аль-Наср».

В нынешнем клубе в общей сложности футболист сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 12 голевых передач.