Гасперини — о свисте трибун в адрес Миранчука: он отреагировал наилучшим образом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2) отреагировал на свист трибун в сторону российского игрока команды Алексея Миранчука.

«Мне было очень жаль Мурьеля и Миранчука, возможно, они дали сигнал о замене. Свистки были плохими, но они отреагировали на это наилучшим образом», — приводит слова Гасперини TuttoAtalanta.

Напомним, Миранчук появился на поле на 82-й минуте. На 90+3-й минуте спровоцировал Давиде Калабрию получить вторую жёлтую карточку и удалиться. Уже через две минуты россиянин отдал красивую голевую передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч.

На данный момент после 15 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на седьмой строчке с 23 очками. «Милан» находится на третьем месте с 29 очками.