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«Сочи» представил матч с «Оренбургом» фрагментом из сериала «Во все тяжкие»

«Сочи» представил матч с «Оренбургом» фрагментом из сериала «Во все тяжкие»
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«Сочи» представил матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который пройдёт 10 декабря, фрагментом из сериала «Во все тяжкие».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Сочи»

В сюжете видео представитель «Сочи» разговаривает с киногероем Густаво Фрингом, которым является представитель «Оренбурга». Сочинский представитель говорит о том, что для команд этот матч будет уже четвёртым в этом сезоне, при этом в Сочи тепло, поэтому не надо использовать красные мячи. А также «Сочи» всегда хорошо играет последний матч перед зимней паузой.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте с 10 очками. «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке с 14 очками.

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