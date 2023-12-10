«Коламбус Крю» выигрывает у «Лос-Анджелеса» после первого тайма в финале МЛС

Завершился первый тайм финального матча сезона-2023 в МЛС. По итогам первых 45 минут «Коламбус Крю» выигрывает у ФК «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Матч проходит на стадионе «Лоуэр.ком Филд» в Колумбусе (штат Огайо).

Голы в первом тайме забили Кучо Эрнандес на 33-й минуте с пенальти и Яв Йебоа с передачи Мальте Амундсена на 37-й.