Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Коламбус Крю» выигрывает у «Лос-Анджелеса» после первого тайма в финале МЛС

«Коламбус Крю» выигрывает у «Лос-Анджелеса» после первого тайма в финале МЛС
Комментарии

Завершился первый тайм финального матча сезона-2023 в МЛС. По итогам первых 45 минут «Коламбус Крю» выигрывает у ФК «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Матч проходит на стадионе «Лоуэр.ком Филд» в Колумбусе (штат Огайо).

Голы в первом тайме забили Кучо Эрнандес на 33-й минуте с пенальти и Яв Йебоа с передачи Мальте Амундсена на 37-й.

США - Major League Soccer . Финал
10 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
2-й тайм
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
1:0 Эрнандес – 33'     2:0 Йебоа – 37'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android