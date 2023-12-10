«Коламбус Крю» выигрывает у «Лос-Анджелеса» после первого тайма в финале МЛС
Поделиться
Завершился первый тайм финального матча сезона-2023 в МЛС. По итогам первых 45 минут «Коламбус Крю» выигрывает у ФК «Лос-Анджелес» со счётом 2:0. Матч проходит на стадионе «Лоуэр.ком Филд» в Колумбусе (штат Огайо).
Голы в первом тайме забили Кучо Эрнандес на 33-й минуте с пенальти и Яв Йебоа с передачи Мальте Амундсена на 37-й.
Комментарии
- 10 декабря 2023
-
01:22
-
01:15
-
01:09
-
01:03
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:39
-
00:39
-
00:37
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:18
-
00:12
-
00:12
- 9 декабря 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:44
-
23:39
-
23:34
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:53
Партнерский контент