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«Спартак» опубликовал пост по поводу завершения первой части сезона РПЛ

«Спартак» опубликовал пост по поводу завершения первой части сезона РПЛ
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Московский «Спартак» опубликовал пост после разгромной победы в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:0.

«Закончили первую часть сезона морозной и важной победой. Спасибо команде и болельщикам за этот футбольный год!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака»

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 30 очков. Команда одержала девять побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В первом матче после зимней паузы в чемпионате России «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге.

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