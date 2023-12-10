Чемпионом США по футболу 2023 стал «Коламбус Крю»
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Завершился финальный матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Лос-Анджелес». Встреча прошла в Коламбусе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Кучо Эрнандес и Яв Йебоа.
За «Лос-Анджелес» гол забил Дени Буанга.
Напомним, в регулярном чемпионате «Коламбус Крю» занял третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Лос-Анджелес», в свою очередь, финишировал на восьмом месте, записав в свой актив 52 очка.
Таким образом, «Коламбус Крю» в третий раз в истории стал победителем МЛС. До этого команда выигрывала турнир в 2020 году, разгромив в финале «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:0.
Рекордсменом по количеству побед в МЛС является «Лос-Анджелес Гэлакси», который выигрывал трофей пять раз.
США - Major League Soccer . Финал
10 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
1:0 Эрнандес – 33' 2:0 Йебоа – 37' 2:1 Буанга – 74'
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