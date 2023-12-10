Кучо Эрнандес стал MVP финала МЛС

Нападающий «Коламбус Крю» Кучо Эрнандес признан самым ценным игроком Кубка МЛС — финального матча турнира, сообщает официальный сайт лиги. 24-летний форвард в игре против ФК «Лос-Анджелес» открыл счёт, реализовав пенальти на 33-й минуте. Встреча закончилась победой «Коламбус Крю» 2:1.

Колумбиец стал третьим в истории команды MVP Кубка МЛС. Ранее этот приз в составе «Коламбус Крю» получали аргентинец Гильермо Баррос Скелотто (2008) и игрок сборной Армении Лукас Селарян (2020).

Эрнандес в плей-офф забил пять голов и отдал две передачи в шести матчах. В регулярном чемпионате МЛС он провёл 27 матчей, забил 16 голов и отдал 11 передач.

Эрнандес выступает за «Коламбус Крю» с прошлого года. Американский клуб выкупил игрока у «Уотфорда» за $10 млн.