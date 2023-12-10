Президент «Барселоны» Лапорта назвал самую конкурентоспособную лигу в мире

Жоан Лапорта, являющийся президентом испанской «Барселоны», не согласен с тем, что в последние годы испанская Ла Лига потеряла привлекательность, назвав её самой конкурентоспособной в мире.

«Это не так. Чемпионат Испании — самый конкурентоспособный в Европе. Даже более конкурентоспособный, чем АПЛ. У нас есть такие команды, как «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад». Кажется, все уже проигрывали в этом сезоне. Это наивысшее проявление прекрасной кампании.

«Жирона» занимает первую строчку и играет в очень красивый и конкурентоспособный футбол. Поверьте мне, Ла Лига, в которую входят такие команды, как «Атлетик» Бильбао, «Валенсия» и «Вильярреал», — очень сильный чемпионат.

Ла Лига — один из самых конкурентоспособных чемпионатов в Европе. Вероятно, большинство испанских команд могут сыграть с любой командой из других чемпионатов. Даже те команды, которые не находятся в на вершине турнирной таблицы, играют в отличный футбол.

Например, «Севилья», которая проводит не лучший сезон, всё равно является хорошей командой, которая играет в отличный футбол. «Бетис» — также. Все эти команды гарантированно могут конкурировать с другими европейскими клубами, поэтому испанская Ла Лига — самый конкурентоспособный чемпионат в Европе и мире», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

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