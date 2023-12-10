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«Факел» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» встретится с московским «Динамо». Команды сыграют на «Центральном стадионе профсоюзов». В качестве главного судьи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала матча — 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Факел» и «Динамо» встретились дважды. В 3-м туре РПЛ-2022/2023 они провели результативную ничью — 3:3. Во втором круге воронежцы одержали победу со счётом 2:0.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.