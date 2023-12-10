«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга чемпионата России ЦСКА дома победил «Краснодар» со счётом 1:0. Победный мяч армейцев на счету нападающего Фёдора Чалова.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 28 очков. Лидирует «Зенит» (36).