Защитник «Спартака» Денисов: держал в голове разгромное поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0). Во встрече первого круга чемпионата России самарцы разгромили красно-белых со счётом 4:0.

«Всегда приятно побеждать, особенно в последней игре этого года. Отличные эмоции! Это была месть «Крыльям» за прошлую игру? Она была достаточно давно, но лично я держал её в голове. Хотелось просто победить. Некие коррективы, конечно, из-за погоды надо вносить в игру, но кто первый приспособился, тот и победил. Что касается погоды, стараюсь больше бегать на поле», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Спартака» отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.