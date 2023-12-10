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«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон (Западный Суссекс). Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров АПЛ «Лутон Таун» набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате. В свою очередь «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей заработал 30 очков и расположился на четвёртой строчке.

В последних пяти турах чемпионата Англии «Лутон Таун» трижды потерпел поражение, один раз одержал победу и один раз сыграл вничью. «Манчестер Сити» в последних пяти играх АПЛ один раз победил, один раз проиграл и трижды сыграл вничью.

Турнирная таблица чемпионата Англии
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