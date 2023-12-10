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«Сочи» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Сочи» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата России «Оренбург» дома разгромил «Сочи» со счётом 3:0. В составе хозяев голами отметились Брайан Мансилья (с пенальти), Владимир Обухов и Джастин Куэро (с пенальти).

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует «Зенит» (36).

Турнирная таблица РПЛ
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