Иван Таранов: ЦСКА способен обыграть «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча этих команд, который пройдёт сегодня, 10 декабря, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА способен обыграть «Краснодар». Так сложилось, что я успел поиграть за обе команды, поэтому буду болеть за красивый футбол. При этом минимальное преимущество всё-таки у «Краснодара», поскольку играют они дома. В этом туре будет решаться, кто уйдёт на перерыв с первого места», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:45 мск.