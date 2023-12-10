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Иван Таранов: ЦСКА способен обыграть «Краснодар»

Иван Таранов: ЦСКА способен обыграть «Краснодар»
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Бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча этих команд, который пройдёт сегодня, 10 декабря, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА способен обыграть «Краснодар». Так сложилось, что я успел поиграть за обе команды, поэтому буду болеть за красивый футбол. При этом минимальное преимущество всё-таки у «Краснодара», поскольку играют они дома. В этом туре будет решаться, кто уйдёт на перерыв с первого места», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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