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«Всё ясно и очевидно». Тренер «Арсенала» Артета — о судействе в матче с «Астон Виллой»

«Всё ясно и очевидно». Тренер «Арсенала» Артета — о судействе в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался дать развёрнутый комментарий относительно судейства в минувшем матче английской Премьер-лиги, в котором «канониры» уступили «Астон Вилле» со счётом 1:0.

«Да, я могу много чего сказать по этому поводу, но предпочту воздержаться от комментариев. Всё, что могу сказать, что здесь всё ясно и очевидно, ясно и очевидно, таково моё мнение», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Напомним, на текущей неделе испанский специалист провёл встречу с представителями Футбольной ассоциации Англии для того, чтобы обсудить ситуацию с его критическими словами в адрес судейства, сказанные им после мата 11-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0).

После 16 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 36 очков и занимает второе место.

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