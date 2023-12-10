«Всё ясно и очевидно». Тренер «Арсенала» Артета — о судействе в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался дать развёрнутый комментарий относительно судейства в минувшем матче английской Премьер-лиги, в котором «канониры» уступили «Астон Вилле» со счётом 1:0.

«Да, я могу много чего сказать по этому поводу, но предпочту воздержаться от комментариев. Всё, что могу сказать, что здесь всё ясно и очевидно, ясно и очевидно, таково моё мнение», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Напомним, на текущей неделе испанский специалист провёл встречу с представителями Футбольной ассоциации Англии для того, чтобы обсудить ситуацию с его критическими словами в адрес судейства, сказанные им после мата 11-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0).

После 16 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 36 очков и занимает второе место.