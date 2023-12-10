«Факел» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 10 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Факел» и «Динамо» встретились дважды. В 3-м туре РПЛ-2022/2023 они провели результативную ничью — 3:3. Во втором круге воронежцы одержали победу со счётом 2:0.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.