Бубнов: два пропущенных мяча в начале матча со «Спартаком» — непозволительная роскошь

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» получился обоюдоострым, за ним было интересно наблюдать. Видно, что спартаковцы в этой игре настраивались не просто на победу. В голове наверняка сидели мысли о крупном поражении в первом круге.

«Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество. Два пропущенных мяча в самом начале — непозволительная роскошь для любой команды РПЛ в матче со «Спартаком». После этого красно-белые почувствовали уверенность и спокойно довели встречу до победы, не снижая темп до последних минут.

Гостей подвели грубые ошибки — особенно в моменте с голом Соболева. Солдатенков буквально преподнёс форварду москвичей подарок на Новый год. Но «Спартак» мог забивать и больше: много опасных моментов не было реализовано. При этом хозяева неидеально играли в обороне. Самарцы также были способны распечатать их ворота — выручил Максименко», — приводит слова Бубнова Sportbox.