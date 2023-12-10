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Бубнов: два пропущенных мяча в начале матча со «Спартаком» — непозволительная роскошь

Бубнов: два пропущенных мяча в начале матча со «Спартаком» — непозволительная роскошь
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» получился обоюдоострым, за ним было интересно наблюдать. Видно, что спартаковцы в этой игре настраивались не просто на победу. В голове наверняка сидели мысли о крупном поражении в первом круге.

«Крылья» сильно помогли хозяевам добыть преимущество. Два пропущенных мяча в самом начале — непозволительная роскошь для любой команды РПЛ в матче со «Спартаком». После этого красно-белые почувствовали уверенность и спокойно довели встречу до победы, не снижая темп до последних минут.

Гостей подвели грубые ошибки — особенно в моменте с голом Соболева. Солдатенков буквально преподнёс форварду москвичей подарок на Новый год. Но «Спартак» мог забивать и больше: много опасных моментов не было реализовано. При этом хозяева неидеально играли в обороне. Самарцы также были способны распечатать их ворота — выручил Максименко», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Турнирная таблица РПЛ
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