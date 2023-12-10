Скалони сообщил Месси, что остаётся в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони проинформировал нападающего и капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси о том, что он принял решение остаться на посту наставника «альбиселесте». Об этом сообщает журналист Эстебан Эдул в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее, после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0) Скалони высказал сомнения относительно своего будущего в сборной. При этом специалист подчеркнул, что у него прекрасные отношения с игроками команды и президентом федерации.

45-летний специалист возглавил аргентинскую национальную команду в августе 2018 года. Под его руководством сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2021 году, завоевала трофей Финалиссимы 2022 года, а также стала чемпионом мира 2022 года.