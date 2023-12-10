Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скалони сообщил Месси, что остаётся в сборной Аргентины

Скалони сообщил Месси, что остаётся в сборной Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони проинформировал нападающего и капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси о том, что он принял решение остаться на посту наставника «альбиселесте». Об этом сообщает журналист Эстебан Эдул в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее, после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0) Скалони высказал сомнения относительно своего будущего в сборной. При этом специалист подчеркнул, что у него прекрасные отношения с игроками команды и президентом федерации.

45-летний специалист возглавил аргентинскую национальную команду в августе 2018 года. Под его руководством сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2021 году, завоевала трофей Финалиссимы 2022 года, а также стала чемпионом мира 2022 года.

Материалы по теме
Скалони заявил, что ещё не решил, останется ли главным тренером сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android