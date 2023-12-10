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Источник: «ПСЖ» и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе

Источник: «ПСЖ» и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе
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Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» договорились о трансфере 24-летнего нападающего парижан Килиана Мбаппе в следующем сезоне. Об этом сообщает Sport.fr.

По информации источника, «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет получать € 35 млн в год, что сделало бы футболиста самым высокооплачиваемым среди игроков «Реала». Также мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для «Реала».

Напомним, действующий контракт французского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 14 матчей за «ПСЖ» в рамках Лиги 1, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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