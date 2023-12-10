Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Эвертон» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон). Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров АПЛ «Эвертон» набрал 10 очков и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и расположился на десятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Челси» победил «Эвертон» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Турнирная таблица чемпионата Англии
Материалы по теме
Тренер «Челси» Почеттино: мы бросим вызов лучшим командам АПЛ, но не сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android