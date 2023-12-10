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На матч «Краснодар» — ЦСКА проданы все билеты

На матч «Краснодар» — ЦСКА проданы все билеты
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На матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА в Краснодаре проданы все билеты. Об этом сообщил телеграм-канал Winline.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стадион ФК «Краснодар» вмещает чуть более 35 тысяч зрителей.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (36).

Турнирная таблица РПЛ
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